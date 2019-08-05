يعتبر الدجاج بالصلصة المكسيكية من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، لمذاقها الرائع، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الدجاج بالصلصة المكسيكية على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا"، على CBC سفرة. المكونات صدور دجاج. ملعقة كبيرةه سمنة. ملعقة كبيرة زيت. كوب مشروم. ملعقة كبيرة مسطردة. مكعب مرقة. ملعقة كبيرة دقيق. 2 فص ثوم. 2 ملعقة كبيرة صويا صوص. لوز محمص. خضار سوتيه. Advertisements بطاطس بيوريه. روز ماري. طريقة التحضير شوحي الدجاج في السمنة ثم تبليها بقليل من الملح والفلفل. انشلي الدجاج وفي الطاسة نفسها ضيفي الدقيق وقلبيه وضيفي الثوم. ضيفي مكعب مرق ثم ضيفي قليلا من الماء والمسطردة والصويا صوص وقلبيهم. ضيفي المشروم وقلبيه ثم ضيفي الدجاج مرة أخرى واتركيه قليلا وقدميه مع البطاطس البيوريه والخضار السوتيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج بالصلصة المكسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.