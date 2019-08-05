نصائح لعلاج تعرق اليدين

يعاني البعض من تعرق اليدين، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها الإصابة بأمراض الجهاز العصبي والسكري، الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأسباب، قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح لعلاج تعرق اليدين منها.

مزيل العرق الطبي

يمكن علاج فرط التعرق في الحالات الخفيفة والمتوسطة باستخدام مزيل العرق الطبي، ويفضل استخدامه بعد الاستحمام مباشرة وقبل النوم بعد تجفيف اليدين.

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ماء الملح

يجرى غمر اليدين بماء الملح للتخفيف من تعرق اليدين، ويحتاج الشخص إلى تكرار هذه العملية كل يومين.

البوتكس

يمكن علاج فرط تعرق اليدين بشكل فعال من خلال حقن اليدين أو القدمين بكمية محددة من البوتكس.

الأدوية

يمكن تناول الأدوية التي تحتوي على مضادات الكولين وتعطى عن طريق الفم لعلاج فرط تعرق اليدين، وقد يصاحب هذه الأدوية ظهور بعض الآثار الجانبية كالإمساك، وجفاف الفم، والشعور بالدوار.