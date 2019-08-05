طريقة عمل محشي البطاطس

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير عمل بطاطس محشية بطاطس صغيرة مقورة ومقلية. لحمة مفرومة. قرفة ناعمة. زنجبيل بودرة. بصل. Advertisements ثوم. زيت. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل بطاطس محشية تشوح اللحمة المفرومة في الزيت على النار. يضاف البصل الثوم والملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل. تحشى البطاطس بخليط اللحمة المفرومة. ترص البطاطس في طبق فويل وتحفظ في الفريزر حتى الحاجة.

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