أعراض برد العيون وطرق علاجه

"برد العيون" يعد مصطلحًا غريبًا نوعًا ما لكنه حقيقي، لأن العيون أيضًا ربما تصاب بالبرد، وهو عبارة عن فيروس يصيب العين فيؤثر على جودة الرؤية والأنسجة التي تتحول إلى اللون الأحمر القاتم، ومن الممكن أن تظهر إفرازات كثيرة يتدرج لونها من الأبيض إلى الشفاف، ونقلًا عن موقع "Health" هناك 3 طرق لعلاج هذا العرض بوسائل طبيعية.

ماء الورد

ماء الورد يكسب العيون بريقا، ويفيد الجلد المحيط بالعين، كما أنه يساعد في تخفيف التهابات العيون بشكل ملحوظ، خصوصًا عندما يكون باردًا ويشطف به العين مرة في الصباح ومرة مساء.

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زهور البابونج

مغلي زهور البابونج من أنواع العلاج الطبيعي الذي يعمل على تهدئة أنسجة العين وتطهيرها، بسبب الزيوت العطرية الموجودة في أوراق البابونج، كما أنها تزيل الإفرازات حتى لا تؤثر على مستوى الرؤية.

كمادات البطاطس

شرائح البطاطس غير المطهية بها نسبة عالية من مهدئات أنسجة العين التي تجعلها قادرة على امتصاص الالتهابات سريعًا، كما أن العين بعد تكرار وضع كمادات البطاطس تتحسن بشكل ملحوظ.