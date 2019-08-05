بأقل تكلفة ممكنة.. جدد ديكور"سلالم" منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ابتكرت سيدة بريطانية حيل بسيطة لتجديد مظهر سلم منزلها عندما لاحظت أن السجادة الموجودة عليه بحاجة إلى استبدال، ومنحت تلك الحيل "السلم" مظهراً جذاباً بأقل تكلفة ممكنة، وفقًا لـ"24"إماراتي".

وأنفقت نيكول كيتي مبلغاً لا يزيد عن 65 جنيها استرلينيا (91 دولارا) لتجديد مظهر درج المنزل، وبدا كأنه مصنوع من الاحجار القرميدية القديمة، وكلمة السر كانت في هذا التحول هي الأوراق اللاصقة.

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وللحصول على هذا المظهر الفريد، بحثت نيكول عن أفضل النقوشات للورق اللاصق على موقع أي باي، بالإضافة إلى طلاء باللون الرمادي للناحية العلوية من الدرجات.

وحظيت الصور التي نشرتها نيكول لدرج منزلها قبل وبعد عمليات التجديد بإعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر العديد منهم تجربتها في منازلهم.

إلا أن نيكول لم تكن الوحيدة التي لجأت إلى هذه الحيلة لتجديد الدرج في منزلها بأقل تكلفة، حيث نشرت سيدة أخرى تدعى هانا صوراً لدرج منزلها بعد أن خضع لعملية تجديد مماثلة.