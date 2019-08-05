تعرفي على أبرز صيحات التسعينات التي تبنّتها العارضة بيلا حديد حتى الآن

تمتلك بعض النجمات في هوليوود أسلوبًا يميّزهنّ عن غيرهنّ من النساء الأنيقات، فمثلا روزي هنتنغتون وايتلي تعتمد في الغالب إطلالات العمل الأنيقة للغاية، أمّا كيم كارداشيان فتتميّز بأسلوب الفينتاج المثير والجريء، في المقابل نجد أمل كلوني التي تشتهر بإطلالات السهرة والمواعيد الليلية الفاخرة.

وتعتبر بيلا حديد هي الأخرى من الوجوه الشّهيرة التي تمتلك أسلوبًا فريدًا من نوعه، فإلى جانب مسيرتها المهنيّة كعارضة أزياء ناجحة، صنعت بيلا لنفسها اسمًا في مشهد موضة ستايل الشارع.

لا نتحدّث فقط عن اختياراتها المميزة للإكسسوارات وقطع الخياطة الرّاقية، ولكن أيضًا عشقها اللامتناهي لأشهر الاتجاهات في فترة التسعينات.

من قطع الخياطة ذات الحجم الكبير والتنانير القصيرة جدًا، إلى الإكسسوارات الفينتاج كالنظارات الشّمسية ذات العدسات الصّغيرة وحقائب تحت الإبط، يمكننا القول إنّ معظم إطلالاتها اليومية يمكن أنْ نجدها بسهولة في مجلة للموضة من عام 1996.

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