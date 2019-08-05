قبل عيد الأضحى.. ما حكم ارتداء النساء للبنطال في الشوارع؟

"البنطلون" من الأزياء، التي تفضل العديد من الفتيات شرائها ضمن "لبس العيد"، استعدادا لارتدائها في الشواراع خلال الاحتفال بتلك المناسبة الدينية، وسط تساؤلات حول الحكم الفقهي لارتداء النساء "البنطلون" خلال خروجهن من المنزل.

علي جمعة يعلق

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، في الفتوى رقم 347، المنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية، أن هناك ضوابط شريعة لاختيار الأزياء عامة للنساء، من بينها "البنطلون"، وهي: "لا يصف الجسم، ولا يكشف ولا يشف الجسد".

الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

وأكدت "الإفتاء"، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.