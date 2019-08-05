نصائح لعلاج التهاب الأذن الوسطى.. "اغسل إيدك وكُح صح"

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"إلتهاب الأذن الوسطى" أو ما يُعرف علميا بـ"التهاب الأذن الوسطى الحاد" من الأمراض الشائعة، التي تصيب مختلف الفئات العمرية، وتسبب شعورا بالصداع والوهن، وعدم القدرة على التحرك.
ينتج التهاب الأذن الوسطي، من توغل البكتيريا والفيروسيات إليها، تلك المنطقة القانطة خلف طبلة الأذن، والذي تتميز بوجود مجموعة من عظام الأذن الصغيرة.
وفيما يلي، نصائح لعلاج التهاب الأذن الوسطى، وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:-
التدخين
لابد من الإقلاع عن التدخين السَّلبي، أو الجلوس بجوار المدخنين أثناء شرب السجائر أو "الشيشة".
اللِّقاحات
يجب سؤال الطبيب عن اللِّقاحات المناسبة، التي تمنع التهابات الأذن، في حالة استمرار الشعور بالألم.
غسل اليدين
يجب الاستمرار في غسل اليدين بطريقة صحيحة، والتي تساهم في تقليل نسبة البكتريا المتراكمة حول اليدين، والتي تتوغل داخل الجسم، مسببة العديد من الأمراض، منها التهاب الأذن.
السعال بطريقة صحيحة
لابد من العطس أو السعال في ثَنية الذراعين، لتجنب انتشار الميكروبات والبكتيريا والفيروسيات.
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