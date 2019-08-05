تعرّفوا إلى أول فارسة محجبة في سباقات الخيول في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كتبت الشابة البريطانيّة خديجة ملاح، البالغة من العمر 18 عاماً، التاريخ في مطلع هذا الشهر، وذلك بأن أصبحت أوّل فارسة محجبة تشارك في سباقات الخيول في بريطانيا. وقد جاءت مشاركة ملاح ضمن سباق غلورياس غودوود للخيول، الخميس، أمام جمهور بلغ عددهم 25 ألف شخص. وحققت الفوز في المنافسة على كأس ماغنوليا المخصص للفارسات الإناث تحديداً، وفقًا لمجلة "فوج" العربية.

أوضحت الفارسة خديجة ملاح، القادمة من بيكام في شرق لندن، خلال حوار مع شبكة بي بي سي أنها كانت تطمح لأن تصبح شخصاً يتطلع إليه الناس، وقالت خديجة التي بدأت في التدرب على الفروسيّة قبل سبع سنوات وشاركت في سباق للفروسيّة للمرة الأولى في شهر أبريل الماضي “أصبحت بالفعل أتلقى رسائل من فتيات مسلمات ويسعدني أن تصلني رسائل من جميع من أؤثر عليهن بصورة إيجابية”.

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التحقت خديجة بنادي بريكستون إبوني للفروسيّة جنوبي لندن خلال فترة دراستها في المدرسة، وهي تدرّب الصغار على امتطاء الخيول هناك، وتستعد حالياً للإلتحاق بالجامعة بتخصص الهندسة الميكانيكيّة في شهر سبتمبر المقبل، بينما أضافت هيئة الإذاعة البريطانية أنه يجري إعداد فيلم وثائقي بعنوان “امتطاء حلم” عن خديجة، تطمح من خلاله إلى تغيير الصورة النمطيّة عن السيّدات المسلمات المحجاب في مجال الرياضة.

يقلّ عدد النساء المسلمات في بريطانيا في مجال سباق الخيول في بريطانيا عن العشرة، وذلك بحسب ما نقلته بي بي سي عن رابطة النساء المسلمات للرياضة، ولكن ذلك لا يؤثر سلباً على خديجة، إذ قالت “ذلك يعني أنني أتحدث إلى الكثير من الأشخاص وأن يصبح لي الكثير من العلاقات الجديدة. ولهذا أنا سعيدة”. وأضافت “أشعر أنني محظوظة حيث لا يحظى الكثيرون بفرصة تمثيل غيرهم. يضيف ذلك معنى للحياة".

تتطلع خديجة إلى مواصلة مسيرتها في مجال الفروسيّة وتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات في هذا المجال.