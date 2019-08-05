ريهام سعيد: "المرض أحسن حاجة حصلت لي بعد السجن"

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إنها قطعت وعدا على نفسها في أول ظهور لها في برنامج "صبايا" أنها ستقدم كل ما تقدر عليه من أجل إنقاذ حياة الأطفال المرضى.

وأوضحت ريهام سعيد، خلال تقديمها حلقة الأحد من برنامج "صبايا"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، "كان ممكن أضغط على الأطفال وأخليهم يبكوا قدامكم ويعيطوا وأنا مش هعمل كده عشان هيفضلوا فاكرين ده طول عمرهم".

ووجهت ريهام سعيد كلمة لمن يسبونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "كلمة أخيرة لكل الناس اللي بتدخل تشتم على الإنترنت واللي شريف مدكور اتكلم عنهم واللي قال أنا قررت إننا منردش عليهم".

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وأضافت، "إحنا مش هنرد تاني ومش هنرد على الإساءة أبدًا وهنترفع عنها وهنشتغل وهنكبر وهنعمر بلدنا وهنحبها وهنحسكوا دايما على إنكم تحبوها وهنحسكوا دايما على الخير وفكرة إني بمثل أو مبمثلش وأنا كويسة أو وحشة ده لنفسي مش لحد وأنا مش مراتك ولا أختك ولا بنت عمك ومالكش دعوة بيا".

وتابعت: "لو مش هتصدقني متصدقنيش بس ساعد دول أطفال مرضى هيسافروا يعملوا عملية والابتلاء اللي حصل لي ده أحسن حاجة حصلت لي وطبعا ده ولا حاجة جنب السجن"، لافتة إلى أن الطفل الواحد سيتكلف علاجه 1.3 مليون جنيه.

ووجهت ريهام سعيد الشكر للإعلاميين زملائها والفنانين ممن وقفوا بجوارها في محنتها وكذلك معجبيها الذين دعوا لها بالشفاء.