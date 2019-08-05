نداء شرارة عن مطالبتها بخلع الحجاب: "مش هقلعه.. الجماهير عاوزة صوتي بس"

أكدت المطربة نداء شرارة تمسكها بالحجاب رغم نصيحة الكثيرين لها بالتخلي عنه من أجل الانطلاق في المجال الفني بشكل أسرع، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت شرارة إن هذه المطالبات بخلع الحجاب كانت متزايدة في بدايات ظهورها الفني، وذلك عقب فوزها بمسابقة "ذا فويس"، ولكن الأوضاع تختلف كثيرا الآن حيث قلت هذه الطلبات، موضحةً أن الجماهير لا تريد منها إلا صوتها ومن الناحية الفنية فقط.

وردت شرارة على سؤال أديب حول تغير سرعة تقدمها الفني حال خلعها للحجاب قائلة: "الرزق واحد والنجاح من رب العالمين وحتى أنا لو مش محجبة معنديش حاجة أقدمها غير صوتي".

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وأوضحت شرارة أنها لن تتخلى عن الحجاب في مقابل تحسين مسيرتها الفنية، لأنها دخلت الوسط الفني وهي محجبة وإذا وُضعت في مفاوضة بين خلع الحجاب أو ترك الفن ستختار بكل تأكيد ترك الفن، "لو طلبوا مني اتخلي عن الفن أو الحجاب هتخلى عن الفن ومتخلاش عن شكلي لأن أنا كده قبل ما أبقى فنانة".

وأشارت إلى أن دخولها في الوسط الفني كان عن طريق المصادفة، لأن أصحابها هم الذين قدموا لها في برنامج "ذا فويس"، وأن الحجاب ملازم لها طيلة فترة حياتها.

ونداء شرارة، 25 عاما، هي مطربة أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" لعام 2015.