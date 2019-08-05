أرز الريزو يتم تقديمه مع دجاج البروستيد، ويفضل تناوله العديد من الأشخاص وبخاصةً الأطفال نظرًا لنكهته المميزة، وتتفنن ربات المنازل في إعداده بطرق مختلفة. ويقدم "هُن" طريقة عمل أرز الريزو المكونات 2 كوب أرز مغسول 2 كوب وربع ماء بصلة صغيرة قطع صدور دجاج دقيق بصل بودرة ثوم بودرة ملح فلفل Advertisements بهارات دجاج طريقة التحضير - يتم تقطيع البصلة وتشوح في زبد أو سمن ثم توضع قطع الدجاج في الدقيق وتشوح من الناحيتين. - تضاف التوابل كلها وتشوح حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نضعها جانبا. - نضيف بعد ذلك الأرز ونضيف الماء ونتركه حتى الطهي العادي للأرز. - اقلي قطع الدجاج في الزيت، حتى تتحمّر وتصبح مقرمشة وذهبية اللون. - قومي بتفريغ أرز الريزو في طبق التقديم، ثمّ ضعي قطع الدجاج عليه، وقدّميه للأكل بجانب الكاتشب والبطاطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل أرز الريزو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.