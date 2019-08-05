طريقة عمل الملوخية المصرية

الملوخية تُعد من أكثر الأكلات شيوعًا وشهرة في مصر، حيث لا توجد أي سفرة مصرية تخلو من هذه الأكلة في العزومات أو التجمعات، لأنها أكلة لذيذة يحبها الصغار والكبار، كما أنها سهلة وسريعة التحضير، كل ما عليكِ فعله هو أن تجهزي المكونات وتتبعي الخطواط الآتية لتحصلي على ألذ ملوخية مصرية على الإطلاق. مكونات الملوخية المصرية نصف كوب ملوخية مفرومة ناعم جدًا ملعقتان كبيرتان ثوم مفروم ملعقتان كبيرتان كزبرة ناشفة Advertisements ملعقة كبيرة سمنة مرقة خالية الدسم طريقة تحضير الملوخية المصرية توضع الملوخية مع المرقة في وعاء على النار. يحمر الثوم في السمنة ثم تضاف الكزبرة وتشوَّح لتحصلي على التقلية. تضاف التقلية على الملوخية وتقدم ساخنة مع أرز أو عيش.

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