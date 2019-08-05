طريقة عمل كفتة التونة بالبطاطس

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"كفتة التونة بالبطاطس" من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير "كفتة التونة بالبطاطس"، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدم برنامج على قناة "CBC سفرة":-
المقادير
علبة تونة
فلفل أسود
بطاطس
بصل أخضر
بقدونس
ملح
دقيق
شبت
بيض
بقسماط
كزبرة جافة ناعمة
زيت ملح
كمون
كركم
طريقة العمل
- سلق البطاطس في مياه مغلية، ثم تصفيتها وهرسها.
- خلط البطاطس المهروسة على التونة.
- إضافة الشبت والبصل الأخضر والبقدونس المفرومين، والفلفل الأسود والملح والكمون والكركم والكزبرة الجافة الناعمة.
- تقطيع الخليط إلى كرات، ووضعها في الدقيق.
- وضع الكرات في البيض ثم البقسماط، وقليها في زيت مغلي.
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