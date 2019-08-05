يُصاب بعض الأشخاص بالبهاق، وهو مرض جلدي، غير معدٍ يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون يمكن أن تؤثر في الجلد أو في أي جزء من الجسم.

وقد يصل الأمر في النهاية إلى اضطراب في الجهاز المناعي، وأمراض الغدة الدرقية.

ويرصد "هن" نصائح لعلاج البهاق، حسبما رصدتها وزارة الصحة.

نصائح لعلاج البهاق

ارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس، للحماية من الأشعة الخطيرة للشمس.

تجنب عمل جلسات التان.

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التقليل من الإجهاد والتوتر والعمل على الاستقرار النفسي.

الحرص على الابتعاد عن المواد الكيميائية.

تجنب استعمال الكريمات والخلطات غير المرخصة طبيًّا.