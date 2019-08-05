طريقة تحضير مكرونة فيتوتشيني بصوص كريمي مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري مكرونة فيتوتشيني بصوص كريمي مميز، على طريقة سالي فؤاد. المكونات: كيلو مكرونة الصوص ملعقة كبيرة زيت ذرة ملعقة صغيرة عسل ابيض ملعقة صغيرة بودرة ثوم طبق مشروم طازج شرائح ملعقة كبيرة زبدة ملعقة كبيرة دقيق Advertisements 2 كوب كريمة لباني ملعقة كبيرة زعتر ملح و فلفل زعتر طازج للتزين طريقة التحضير: ضعي الدقيق مع الزبدة وزيت ذرة عافية على النار اضيفي الكريمة تدريجيا. ضيفي بودرة ثوم وملح وفلفل وزعتر وعسل واخلطي جيدا ثم ضيفي المشروم. وقدميها ساخنة وزينيها بالزعتر.

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