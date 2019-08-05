منها شرب الماء.. نصائح هامة لصوت جهور وجذاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قال أخصائي العلاج الطبيعي الألماني رينيه جريبر إن شرب الماء بكمية كافية يساعد على التمتع بصوت جهور ورخيم؛ حيث يعمل الماء على ترطيب الغشاء المخاطي لسطح الأحبال الصوتية.

ولهذا الغرض ينبغي شرب الماء بكمية تتراوح بين لترين إلى ثلاثة لترات يوميا، مع مراعاة الإقلاع عن التدخين والخمر؛ نظرا لأنهما يضران بالصوت.

وأشار جريبر إلى أنه يمكن مواجهة إجهاد الصوت من خلال شرب كوب من شاي المريمية بمعدل مرتين يوميا، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب في حال المعاناة من بحة الصوت لمدة تزيد عن 3 أسابيع لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها.