منار سعيد: "المجتمع مش عاوز يشغلني.. والشركات بتقولي شكلك مش مناسب"

قالت منار سعيد، الفتاة التي جلست بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنها عاطلة عن العمل حاليا: "المجتمع مش عاوز يشغلني"، لافتة إلى أنها قبل تخرجها من الجامعة بعامين وهي تبحث عن عمل في مجالها أو خارج مجالها رغم إجادتها للغات لتحقيق وجودها بالحصول على وظيفة: "الناس كانت بتقولي قبل ما أعمل انترفيو مفيش شغل.. بمجرد ما تشوف وشي".

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، اليوم الأحد، أن إحدى المدارس وافقت على التحاقها بالعمل بها والحصول على مبلغ بسيط: "كانوا بيقولوا لي بالنص كويس إن إحنا هنشغلك أصلا"، لافتة إلى أنها واجهت كلمات قاسية خلال بحثها على عمل: "كانوا بيقولوا لي شكلك مش مناسب للمكان أو صوتك هيخسر الشركة".

وأكدت "منار" أن كل الكلمات القاسية لم تكن عائقا أمامها للبحث عن فرص النجاح: "نفسي أغيَّر ولو واحد في المية من التفكير ده، إحنا مش بنتقبل فكرة حد مختلف عننا ولو بواحد سنتي".