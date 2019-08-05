منار سعيد: أطالب بسن قانون لمواجهة التنمر في المجتمع

قالت منار سعيد، الفتاة التي جلست بجوار الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنها كونت صداقات كبيرة خلال فترة دراستها بالجامعة لتعويض فترة عدم تكوين صداقات في المرحلة الابتدائية: "وأنا صغيرة كانوا أصحابي بيبعدوا عني".
وطالبت "منار" خلال لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، الأحد، بسن قانون لمواجهة حالات التنمر في المجتمع: "نفسي أن أي حد يتنمر على حد يبقى له عقوبة"، لافتة إلى أنها عانت من التنمر طوال حياتها وحتى الآن.
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