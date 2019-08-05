حضري يخنة البطاطس لأولادك، وقدمي لهم وجبة دسمة مليئة بالبوتاسيوم والفيتامينات، والمعادن. مكونات يخنة البطاطس مكعبات بطاطس مرق دجاج فصوص ثوم عصير ليمون ملح فلفل أسود كزبرة خضراء Advertisements زيت طريقة عمل يخنة البطاطس قومي بسلق البطاطس وقليها في الزيت في إناء آخر، شوحي الثوم في الزيت مع الملح والفلفل، ثم أضيفي له عصير الليمون والمرق. ضعى البطاطس وقلبي جيدا. أضيفي الكزبرة على الوجه، بعد رفع الإناء من على النار.

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