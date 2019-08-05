لإطلالة جريئة.. نسقي البرتقالي مع هذه الألوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن البرتقالي يتربع على عرش ألوان الموضة في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الحصول على إطلالة جريئة تشيع البهجة وتعكس الجرأة والإقبال على الحياة من خلال تنسيق البرتقالي مع ألوان صيفية أخرى مثل الوردي والبنفسجي والأخضر.

ولإطلالة أكثر هدوءً يمكن تنسيق البرتقالي مع الألوان المحايدة كالأسود والأبيض. كما يخلق البرتقالي توليفة رائعة مع اللون الأزرق المميز للجينز.