محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن البرتقالي يتربع على عرش ألوان الموضة في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تخطف الأنظار.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الحصول على إطلالة جريئة تشيع البهجة وتعكس الجرأة والإقبال على الحياة من خلال تنسيق البرتقالي مع ألوان صيفية أخرى مثل الوردي والبنفسجي والأخضر.
ولإطلالة أكثر هدوءً يمكن تنسيق البرتقالي مع الألوان المحايدة كالأسود والأبيض. كما يخلق البرتقالي توليفة رائعة مع اللون الأزرق المميز للجينز.
كانت هذه تفاصيل خبر لإطلالة جريئة.. نسقي البرتقالي مع هذه الألوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.