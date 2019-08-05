الامارات | «الطباعة على البرقع» تجتذب جامعيات وربّات بيوت في أبراج الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطباعة على البرقع» تجتذب جامعيات وربّات بيوت في أبراج الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، ورشة عمل بعنوان «الفن والتراث.. الطباعة على البرقع»، بالتعاون مع مركز الشباب في أبراج الإمارات بدبي.

جاءت الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التراثية التي ينظمها المركز بمواقع عدة في دبي، لنشر الوعي حول الموضوعات ذات الصلة بالفنون والبيئة المحلية.

واجتذبت الورشة 16 مشاركة، من بينهن طالبات في جامعة زايد، والجامعة الأميركية في الشارقة، وخريجات وربّات بيوت لديهن الرغبة في التعرف إلى أحد أوجه الثقافة المحلية، والاطلاع على فن جديد.

وقالت مديرة إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هند بن دميثان القمزي، إن «إدارة الفعاليات في المركز تسعى إلى إلقاء الضوء على الأنشطة المرتبطة بالحياة في الإمارات، سواء الاجتماعية منها أو العملية، كالورش التفاعلية في مجال الفنون المحلية والتصاميم التراثية»، مضيفة أن «المركز سبق وأن نظم سلسلة من الورش العملية في القرية التراثية بالقرية العالمية حتى نهاية الموسم الماضي، ولكننا نستمر في تنظيم هذه الورش التراثية في موسم الصيف، خصوصاً أن مركز الشباب يستقطب أعداداً كبيرة من الفئات المستهدفة في نشر الوعي».

وتابعت بن دميثان «بالتعاون مع إحدى المواهب الشابة، خصصنا هذه الورشة لاستخدام خامة البرقع (غطاء الوجه التقليدي للمرأة الإماراتية) في الرسم والطباعة. ومن خلال هذه الأنشطة والفعاليات، يرسخ المركز رسالته بأن المكونات التراثية لاتزال تشكل جزءاً من حياتنا اليومية، وبأن إحياء هذا التراث يأتي في أطر كثيرة، مثل استعمال خامة البرقع الذي مازال مستخدماً من قبل كبار المواطنات».

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ولفتت إلى أنه على الرغم من أن التسجيل كان مفتوحاً للجميع، إلا أن النساء شكلن معظم المشاركات، لكون البرقع يتعلق بالمرأة الإماراتية.

وبهدف اكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها، خصوصاً في الفنون المرتبطة بتراث الدولة، استضاف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث خلال الورشة الفنانة غاية المرر، وهي مصممة غرافيك، عرضت منذ أعوام بعض أعمالها في معرض سكه الفني.

من جهتها، أعربت الفنانة غاية عن سعادتها بالتجربة التي تعد أول ورشة عمل لها، مضيفة: «أنا شغوفة بالتراث والفن عموماً، وحاولت لسنوات إدخال مواد ومكونات تراثية لطباعة رسومات وأشكال هندسية، حتى وقع اختياري على خامة البرقع، وهي منتج محلي مازال مستخدماً غطاءً للوجه من قبل الأجيال السابقة. ووجدت تفاعلاً كبيراً من المشاركات، وأتطلع لتطوير واكتشاف المزيد من الفنون المحلية الإماراتية».

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مشاركة تعرفن خلال الورشة على أحد أوجه الثقافة المحلية وفن جديد.