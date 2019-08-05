شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الفلاسي ولوتاه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال محمد بوشقر الفلاسي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبيد ناصر أحمد لوتاه. حضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط شرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من وجهاء القبائل، وتخللت الحفل عروض من التراث. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الفلاسي ولوتاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.