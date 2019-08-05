شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبدالله سعيد شخبوط الشامسي حفلاً بمناسبة زفاف نجليه علي إلى كريمة المرحوم سالم سعيد شخبوط الشامسي، ومحمد إلى كريمة سالم سعيد سيف الشامسي. حضر الحفل الذي أقيم بصالة أفراح زاخر في العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وتخللت الحفل عروض فنية تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.