الامارات | أفراح الكلباني والكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكلباني والكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عبدالله بن عمير الكلباني، بمناسبة زفاف نجله عمير إلى كريمة سلمان علي سلطان الكتبي. حضر الحفل الذي أقيم في صالة أفراح هيلي في العين عدد من وجهاء القبائل، وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. العين - الإمارات اليوم Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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