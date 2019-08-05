الامارات | «ليوا» تحتفي بالتعايش وحكاية راشد والموانئ الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليوا» تحتفي بالتعايش وحكاية راشد والموانئ الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى العدد 21 من مجلة ليوا الصادرة عن الأرشيف الوطني بالتعايش والتسامح في دولة الإمارات، التي تُعد أنموذجاً رائعاً للأمن وللتعايش السلمي الاجتماعي بين مجتمعات العالم المعاصرة.

وتؤكد الدراسة التي كتبتها الدكتورة فاطمة الصايغ، أن هذا الأنموذج الرائد يستقي قيمه ومكوناته من إرث الإمارات التاريخي والحضاري والاجتماعي الذي يرجع إلى آلاف السنين. وتشير الدراسة التي نشرتها مجلة ليوا تزامناً مع عام التسامح إلى أن إرث الإمارات الآثاري يعكس مظاهر هذا التنوّع، فقد عاشت في منطقة الإمارات أنواع الطوائف والأعراق منذ أقدم العصور وحتى يومنا هذا.

وتبرز الصايغ جذور التسامح والتعايش السلمي في منطقة الإمارات منذ القدم، والإجراءات المعاصرة التي اتخذتها دولة الإمارات لجعل الدولة آمنة للجميع، وسياسة ورؤى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائمة على التسامح والداعية إلى التعايش السلمي بين الأعراق، وهي سياسة أصبحت راسخة للدولة في الداخل والخارج، وجعلتها واحة ظليلة يستظل بظلها الملايين، وأوضاع دولة الإمارات الحاضرة والقائمة على التنوع الإثني والتعددية الثقافية، ويختتم المقال بنظرة تحليلية لأهمية سياسة التعايش والتسامح في جعلِ عالمنا المعاصر خالياً من كل ألوان العنف والإرهاب.

أهم العناوين

ويُعد «الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإنشاء موانئ دبي الجوية» من أهم العناوين التي أضاءت العدد الجديد من مجلة ليوا، إذ كتبت الدكتورة علياء محمد نجيب صقر، أن فترة نهاية خمسينات القرن الـ20 تعد نقطة التحول لإمارة دبي؛ لأن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بدأ يؤسس البنية التحتية لدبي، وقد بدا عليها التحول إلى إمارة ذات مؤسسات توائم حجم التطور الطارئ عليها في المجالين الاقتصادي والسكاني، وهذا ما استدعى إنشاء مطار مدني لها.

وتشير الدراسة إلى دور مطار دبي في جذب شركات الطيران من جميع أنحاء العالم في هذا الوقت المبكر من عمر الإمارة النامية، وتبرز أحد أهم المشروعات التي أحرزت تقدماً في مجال إنجازها، وتوثق مساعي الشيخ راشد لإنشاء مطار دبي والمعارضة البريطانية، وجهود الشيخ راشد التنفيذية قبل افتتاح المطار، ثم افتتاح المدرج الاسفلتي في عام 1965، وإجراءات الشيخ راشد الترويجية.

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وتؤكد الدراسة أن مطار دبي أدى إلى سلسلة من الطفرات في الإمارة، وأن إنشاء الموانئ الجوية في إمارة دبي كان النتيجة الحتمية للحركة التجارية التي شهدتها دبي، وأن الشيخ راشد لم يترك منهجاً لخدمة مصالح دبي التجارية إلا انتهجه لإرساخ دعائم التجارة، وتقديم الخدمات الضرورية للتجار ورجال الأعمال.

مليحة

كما يسلط العدد الجديد من «ليوا» - المجلة العلمية المحكمة والصادر باللغتين العربية والإنجليزية - الضوء على موضوعات تختصّ بتاريخ وتراث وآثار الإمارات ومنطقة الخليج العربي. وتحت عنوان: «التاريخ في مليحة وجنوبي الجزيرة العربية.. الاتصالات والتأثيرات»، كتب خالد حسين صالح أن موقع مليحة الذي يقع وسط إمارة الشارقة، اكتُشف فيه العديد من الأدلة على التواصل بينها وبين مراكز تجارية عربية وأجنبية خلال فترة استيطانها بين أواخر القرن الثالث قبل الميلاد ومنتصف القرن الثالث الميلادي. ونظراً إلى موقعها الاستراتيجي، شاركت مليحة في الوضع الثقافي حينذاك، وكان لها دورها الكبير في المبادلات التجارية.

من الوثائق

توثق مجلة (ليوا) في عددها الجديد أيضاً جوانب من حياة الشيخ زايد بن سيف بن محمد الفلاحي، ويستمد الكاتب سعيد السويدي المعلومات من الوثائق البريطانية (1820-1825)، ومن التاريخ الشفاهي لعشيرة آل بوفلاح وأنسابهم بعامة وآل نهيان بخاصة.

وضمّ الجزء الذي تقدمه مجلة ليوا باللغة الإنجليزية دراستين؛ الأولى بعنوان: «ثلاث وثائق برتغالية عن الخليج العربي، وملحق عن التجارة والضرائب»، والثانية بعنوان: «الشيخ زايد بن سيف بن محمد الفلاحي من خلال الوثائق البريطانية 1820-1825».