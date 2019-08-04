فتاة الشيخوخة: تفكيري حاليا ليس في العلاج ولكن في تحقيق النجاح

قالت منار سعيد، الفتاة التي جلست بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن كثير من الأطباء استغلوها تجاريا بغرض العلاج: "قالولي ممكن نعمل عملية تجميل وهيبقى وشك جميل وطبعا كل المحاولات فشلت".

وأضافت خلال لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، اليوم الأحد، إنها توقفت عن العلاج منذ 4 أو 5 سنوات "جربت الصنفرة والليزر بس جاب تأثير عكسي لأني بتعامل مع بشرة غير عادية".

وأشارت أنها درست العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر أسوة بوالدتها التي تعتبرها مثلها الأعلى في كل شئ: "تفكيري حاليا ليس في العلاج ولكن في تحقيق النجاح".

وأضافت أنها تعلمت اللغة الهندية والتي كانت بالنسبة لها تحديا كبيرا، كما أنها تعلمت الألمانية عبر "اليوتيوب".