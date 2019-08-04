بصورة ورسالة رومانسية.. الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بعبارات رومانسية مقتضبة، احتفل الأمير البريطاني هاري، بالعيد الـ38 لميلاد زوجته ميجان ماركل، دوقة ساسيكس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

قال هاري لـ"ميجان": "أتمنى لصاحبة السمو الملكي دوقة ساسيكس عيد ميلاد سعيدا للغاية"، مضيفا: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي المذهلة.. أحبك"، مرفقا صورة لها بأزياء صيفية زرقاء طويلة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد عن مليون تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية المهنئة للدوقة بعيد ميلادها، متمنين لهما حياة سعيدة.

يشار إلى أن الأمير هاري، ذكر أنه اتفق مع زوجته دوقة ساسيكس ميجان ماركل، على أنهما لن ينجبا أكثر من طفلين، فهما الآن على وعي أكثر بتأثير الإنجاب على الكوكب، مؤكدا أن موقفه تغيَّر بعد ميلاد ابنه "أرشي" في مايو الماضي، خلال حواره بمجلة فوج البريطانية.

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وأوضح الأمير هاري: "أنظر إلى الأمر بشكل مختلف الآن بلا شك.. لكن لطالما أردت أن أحاول وأتأكد من ذلك، حتى قبل أن أحظى بطفل وأتمنى أن أحظى بأطفال"، متابعا "ليس كثيرًا"، فأجابها هاري: "اثنان بحد أقصى".

كما وصف الأمير هاري بأن تدمير البيئة "مرعب"، مضيفًا "أننا نعيش ذلك بالفعل.. نحن الضفدع في المياه وهي بالفعل تصل للغليان".