بينها وجود جسم غريب.. أسباب نزيف الأنف عند الأطفال وطرق علاجه

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "الطفل والأسرة" الألمانية، أن نزيف الأنف لدى الأطفال يأتي لعدة أسباب، منها ما هو بسيط أو خطير، ومن أسباب نزيف أنف الأطفال كما أوردها موقع "Authority Nutrition":

جفاف الأغشية المخاطية بسبب الهواء الجاف المنبعث من مكيف الهواء.

تنظيف الأنف بعنف أو وجود جسم غريب بالأنف.

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كيفية إيقاف نزيف الأنف

ينبغى أن يتخذ الطفل وضعية جلوس منتصبة مع إمالة الرأس إلى الأمام، وليس إلى الخلف، وذلك كي لا يسيل الدم إلى المعدة.

تجنب وضع قطعة من القطن في الأنف، كي يتم تصريف الدم.

ينبغي وضع كيس بارد على مؤخرة العنق والضغط بشكل خفيف على جانبي الأنف من أعلى باستخدام إصبعين.

وإذا استمر نزيف الأنف فإنه يشير إلى وجود مرض خطير مثل اضطراب تخثر الدم أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد أو ارتفاع ضغط الدم أو تصلب الشرايين.