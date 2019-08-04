للأمهات.. إليكِ الإسعافات الأولية اللازمة عند بلع طفلِك لمياه البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان أشرف: تعتبر المصايف وجهة الكثير من الأشخاص في فصل الصيف، وقد يبلع الأطفال عن طريق الخطأ القليل من مياه البحر المالحة عند ممارسة رياضة السباحة، الأمر الذي يتسبب في إصابتهم بالعديد من المشكلات الصحية. لقراءة المزيد عن: إليكِ الإسعافات الأولية اللازمة عند بلع طفلِك لمياه البحر.. اضغط هنــــــا.

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