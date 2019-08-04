حفاظا على جمالهن.. نجمات رفضن الحمل واستعن بـ"الأم البديلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

حافظًا على جسدهن ورشاقتهن، أو لمشاكل تتعلق بالإنجاب، لجأت بعض النجمات والمشاهير إلى عمليات تأجير الأرحام والاستعانة بـ"الأم البديلة"، من أجل استقبال مولود جديد.

وفي هذه العملية يتم الإخصاب خارج الجسم بتلقيح بويضة المرأة ثم زراعتها في رحم امرأة أخرى لتنمو وتستكمل فترة الحمل، وعلى الرغم من أنّ "الأم البديلة" كان حلًا طبيًا بديلًا لمساعدة غير القادرات على الحمل والإنجاب بسبب مشاكل صحية، غير أن بعض النّجمات اتخذنه للحفاظ على جمال جسدهن، بعضهن صرّحن بذلك وأخريات أعلن اللجوء إلى هذا الحل الطبي دون إبداء سبب، نرصد أبرزهن خلال السطور التالية وفق ما نقل موقع "parents":

-إليزابيث بانكس

فضّلت إليزابيث بانكس الممثلة الأمريكية، الاستعانة بفكرة الأم البديلة وعدم الخضوع لهذه التجربة، مؤكدة أنها تقشعر من فكر الحمل والأنجاب، لذلك كان الأفضل بالنسبة لها، اللجوء لعمليات تأجير الأرحام.

-نيكول كيدمان

ولجأت الممثلة والمغنية نيكول كيدمان إلى استخدام الأم البديلة، وقررت ذلك مع زوجها "كيث أوربان" المطرب والمؤلف الأسترالي وأبقيا الأمر سريا، حتى صرح الثنائي عن ذلك بعد الولادة.

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كيم كاردشيان

كما قرّرت كيم كاردشيان بجمة تليفزيون الواقع اللجوء إلى الأم البديلة لاستقبال مولوديها الثالث والرابع، وصرحت بذلك في العديد من اللقاءات التلفزيونية.

-جورجينا رودريجز

أيضًا لجأت جورجينا رودريجز زوجة اللاعب البرتغالى كريستيانو رونـالـدو‎ لتأجير الرحم، ورزقا بطفلين وأقاما احتفالًا كبيرًا، وأنجب رونالدو ابنه الأول من كريستيانو جونيور عن طريق أم بديلة أيضا.

-سارة جيسيكا باركر

لم يكن هناك سبب طبي للجوء الممثلة الأمريكية سارة جيسيكا باركر، لفكرة الأم البديلة خاصة وأنها كانت قادرة على الإنجاب، لكنها قررت أن تلجأ لهذه العمليات من أجل إنجاب طفلها الثاني.

الممثلة إلين بومبيو:



أنجبت في المرة الأولى بنفسها عام 2009، وبعدها بخمس سنوات أعلنت عن ولادة الابنة الثانية من خلال عملية تأجير رحم ولم تعلن ذلك إلا بعد شهرين من الولادة.