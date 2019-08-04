كيف تصنعين المنظفات في المنزل بطريقة سهلة؟

قال المهندس الكيميائي، أحمد فتوح، إن أي ربة منزل تستطيع أن تصنع المنظفات بنفسها بشرط اتباع الخطوات بشكل صحيح ودقيق.

وشرح فتوح، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، طريقة عملية لصنع منظفات لإزالة الدهون من شفاطات المطبخ.

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وأشار إلى أنه يوضع الماء ثم مادة "الإديتا" وهي مادة خطيرة يتم استخدامها لغش الفول، ثم وضع ملعقة صغيرة للصودا الكاوية، ويجب تقليبها بشكل جيد على أن يكون الوعاء من الزجاج أو البلاستيك: "الألمونيوم بيتاكل".

وأضاف أنه يتم وضع زيت الصنوبر وزيت الخروع لإضافة الرائحة كما يعتبران منظفين جيدين جدا للزيوت، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من الوصفة يتم وضعها في بخاخة.

وأوضح فتوح أنه يتم شراء هذه المواد من محل كيماويات: "الأسماء دي عند المتلقي غريبة، لكن بعد كدة هتبقى سهلة".