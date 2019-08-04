قال المهندس الكيميائي، أحمد فتوح، إن أي ربة منزل تستطيع أن تصنع المنظفات بنفسها بشرط اتباع الخطوات بشكل صحيح ودقيق.
وشرح فتوح، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، طريقة عملية لصنع منظفات لإزالة الدهون من شفاطات المطبخ.
وأشار إلى أنه يوضع الماء ثم مادة "الإديتا" وهي مادة خطيرة يتم استخدامها لغش الفول، ثم وضع ملعقة صغيرة للصودا الكاوية، ويجب تقليبها بشكل جيد على أن يكون الوعاء من الزجاج أو البلاستيك: "الألمونيوم بيتاكل".
وأضاف أنه يتم وضع زيت الصنوبر وزيت الخروع لإضافة الرائحة كما يعتبران منظفين جيدين جدا للزيوت، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من الوصفة يتم وضعها في بخاخة.
وأوضح فتوح أنه يتم شراء هذه المواد من محل كيماويات: "الأسماء دي عند المتلقي غريبة، لكن بعد كدة هتبقى سهلة".
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تصنعين المنظفات في المنزل بطريقة سهلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.