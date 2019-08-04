بإطلالة صيفية جريئة.. منة فضالي تدعم المرأة: "النساء ملائكة"

بأزياء صيفية جريئة وقصيرة خلال إجازتها الصيفية، وجهت الفنانة منة فضالي رسالة داعمة للمرأة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وقالت "فضالي"، باللغة الإنجليزية: "النساء ملائكة، وعندما يكسر شخص ما أجنحتهن، فإننا ببساطة نواصل الطيران على عصا المكنسة، فنحن مرنات"، مرفقة 3 صور لها بـ"توب أستوميك" أسود، وشوت فاتح اللون.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، حيث تجاوز الـ37 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الستات دايما قوية"، و"حلاوتك تسر القلوب، ذكرك ينعش الروح"، و"إطلالة حلوة"، و"إطلالاتك مثيرة يا منة".

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وتعرضت الفنانة للهجوم من بعض جمهورها بسبب إطلالتها القصيرة، خلال الأسابيع الماضية، فعلق أحدهم: "خلي جسمك غالي، مش أي حد يشوفه"، وأضاف آخر: "متوقعتش منك تتصوري وأنتي لابسة كدة، متخليش حد يتكلم عليكي".

يشار إلى أن الفنانة الشابة صرحت بأنها شخصية خجولة للغاية، وأنها ترفض ارتداء بدل الرقص في أدوارها، حيث ارتدت فساتين وقامت بـ"تقفيلها" من كل النواحي، عندما عُرض عليها تجسيد دور راقصة، مضيفة: "لا أجد نفسي مثيرة بسبب ضآلة جسمي"، خلال حوارها مع "الوطن".