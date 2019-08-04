"بيبان من عنقوده".. الطريقة الصحيحة لحفظ وشراء العنب

يُعتبر العنب من الفواكه المحببة للجميع، خصوصا في فصل الصيف، ويتميز العنب بمذاقه الرائع، بجانب كونه خفيفا على المعدة ويسهل عملية الهضم، كما أنه يقلل نسبة الكوليسترول في الدم.

وشرحت علية حته، استشاري سلامة الغذاء، الطريقة الصحيحة لحفظ وغسل العنب، قائلة إنه يجب غسله ثم تصفيته وتجفيفه جيدًا، مؤكدة أن الخل أو الليمون يقتلان البكتريا على أن يتم غسله بالماء بعد ذلك.

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وأوضحت "علية" خلال لقاء مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن أفضل طريقة لحفظ الخضراوات والفاكهة أطول فترة ممكنة هي حفظها بالثلاجة بدون غسلها إلا عند التقديم فقط: "أي حاجة بتتقطع بيقل عمرها وتتعرض أكتر للميكروبات".

وتابعت استشاري سلامة الغذاء: "ربنا خلق العنب متعلق، وهو مش المفروض يلمس الأرض، عشام كدة لما أشتريه مش أشتريه من على الأرض، ولازم نعلم البياعين أنهم يرفعوا بضاعتهم عن الأرض".

وأشارت علية إلى أن الطريقة الصحيحة لشراء العنب تظهر من عنقوده: "أي عنب عنقوده أخضر يبقى سليم، وكل ما بيحصله إساءة استخدام يتلف العنقود".