منها محادثات عميقة.. عوامل داخل العمل تؤدي إلى خيانة الرجل

قالت خبيرة علاقات استرالية أن هناك نوع من الرجال يخون بشكل متكرر وهو الذى يجرى محادثات عميقة في العمل، فهم أكثر عرضة للخيانة، وذلك لعدة أسباب منها كما ذكرها موقع "ميرور":-

الشخصية

يكون للرجال ميل بيولوجي أكثر إلى الخيانة، وخاصة الذين يفتقرون إلى التعاطف هم أكثر عرضة للخيانة في مناسبات متعددة.

العلاقات الضعيفة

أن العلاقات التي تعاني من ضعف التواصل والاستياء العام هم أكثر عرضة لخطر الخيانة الزوجية.

البيئة ودورها في الخيانة الزوجية

إن بيئة العمل تلعب دوراً حاسماً في الخيانة الزوجية عندما تكون محاطاً بالكثير من الأشخاص الجذابين أو الخوض في محادثات عميقة كجزء من مهام الوظيفة، فهذا يمكن أن يكون عاملاً يشجع على الخيانة.