للمحجبات: أفكار مختلفة لتنسيق إطلالتك في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تعاني المرأة المحجبة من صعوبة تنسيق إطلالتها بما يواكب الموضة العالمية، فتلجأ للأزياء العملية البسيطة، لذلك نستعرض لكِ

أبرز صيحات الموضة العالمية لربيع وصيف 2019، لإطلالة مريحة وأنيقة.

- الكارديجان:

من القطع الأساسية التي تناسب المرأة المحجبة في مختلف الأوقات، فيمكنك تنسيق كارديجان من القطن مع بنطلون جينز وتيشرت باللون الباستيل لإطلالة حيوية، أو اختيار الكارديجان المشجر الشيفون الطويل مع فستان وحجاب سادة واعتماد إكسسوارات بسيطة.

- الفساتين قصة الكلوش:

اعتمدي الفساتين الماكس بقصة الكلوش التي ظهرت بقوة في أسابيع الموضة العالمية مع بليزر بألوان الكلاسيكية عصرية.

- البدل الفضفاضة والبليزر الطويل:

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اعتمدي البدل بخامات خفيفة باللون جريئة كالزهري والأحمر، وارتدي الحجاب بالألوان الترابية، ويمكنك ارتداء البليزر الطويل الذي يشبه الفستان مع بنطلون باللون الأسود وتوب باللون البرتقالي.

- بنطلون أو تنورة ذات خصر عالي:

اختاري بنطلونًا بخصر عالي فضفاض مع توب متوسط الطول، وارتدي كارديجان منقوشًا طويلًا، مع الحجاب باللون النيود، أو البلوزة الطويلة بنقشة الكارو الملونة، أو تنورة مع توب قصير لإطلالة حيوية.

-فساتين ماكس:

الفساتين الماكس ذات الأكمام الطويلة من أحدث صيحات الموضة لهذا العام خاصة ذات التصاميم البوهامية، والتصاميم التى تحتوي على طبعات من الورود.

- -البدل ذات الخطوط الطويلة:

من أكثر الصيحات المناسبة للمحجبات هذا الموسم، والتي تجعلك تبدين أطول وأنحف. ويمكنك ارتدائها مع الحجاب بالألوان الكلاسيكية لإطلالة مناسبة في النهار، أو ارتدائها مفتوحة مع إكسسوارات وحذاء بالكعب العالي لإطلالة ملفتة وأنيقة.