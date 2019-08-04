محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الذي نقوم فيه بذبح الأضاحي، التي يصاحبها بعض العادات الخاطئة التي تضر بصحة الجلد، وأبرزها وضع الكفوف أو الكعوب في دماء الخراف والعجول المذبوحة، رغم المخاطر الجسيمة لهذه العادة. لقراءة المزيد عن: أطباء يحذرون من ملامسة الجلد لدماء الأضاحي.. اضغط هنـــــــا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تهددك بالجمرة الخبيثة.. أطباء يحذرون من ملامسة الجلد لدماء الأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.