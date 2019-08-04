الموهبة تصنع المعجزات.. "رانيا" تركت عملها في الهندسة واتجهت لتصميم العرائس

تولد الموهبة مع صاحبتها ولكنها لا تكتشفها إلا بعد الممارسة، وهذا ما حدث مع رانيا ثروت التي قررت ترك عملها في مجال الهندسة لتتجه إلى العمل في مجال العرائس الكروشيه التي شغفت بها منذ طفولتها.

لم تتمكن "رانيا"، من التركيز في عملها في مجال الهندسة عقب تخرجها في جامعة المنصورة بكلية الهندسة قسم مدني: "أنا بحب الأعمال اليدوية كنت بحب أشتغل كروشيه في وقت فراغي بعد الشغل وفجأة لاقيت نفسي مش قادرة أركز في شغلي وبفكر أنا هعمل كام عروسة النهارده".

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كان القرار الصعب أنها تترك عملها في الهندسة التي عملت فيها لمدة 6 سنوات، وتتفرغ بشكل كامل لصنع العرائس: "آخد وقت طويل بفكر إذا كان قراري صح ولا غلط ولكن في الآخر حسيت إني محتاجة أتفرغ للحاجة اللي بحبها".

بدأت "رانيا" تسوق لأعمالها عن طريق "فيس بوك"، وأنشأت صفحتها "Handmade toys by Rania"، لتبدأ تسويق منتجاتها على الإنترنت.

أسبوعان هي المدة التي تستغرقها في صنع العرائس الكروشيه، تعمل دائمًا على تطوير أدائها في مجال الكروشيه: "في البداية كنت بتفرج على فيديوهات على اليوتيوب وبعد كده آخد كورس علشان أطور نفسي".

تمنت "رانيا"، انتشار العرائس التي برعت في تصنيعها على نطاق واسع، وأن تمتلك ورشة صغيرة لبيع العرائس وهو الحلم الذى تعمل الآن على تحقيقه.