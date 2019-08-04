الامارات | أحمد مجان يشارك فى تحدي المخترعين العالمي بلندن

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجان يشارك فى تحدي المخترعين العالمي بلندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، ليكون ضيف شرف النسخة الجديدة لتحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة (ITE) 2019. وسيقدم المبتكر الإماراتي اختراعاته في المعرض خلال الفترة من 29 - 30 أغسطس الجاري في لندن، بمشاركة 20 دولة، وبإشراف المنظمة الدولية للمخترعين - ويبا (WIIPA). وتقيّم لجنة مكونة من مجموعة من المحكمين والخبراء فوائد الاختراعات المقدمة من النواحي الاجتماعية والبيئية للبشرية والأصالة والإبداع، فضلاً عن التصميم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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