عقب أيام من انتهاء "مؤتمر الشباب".. سحر نصر: "فخورة بشبابنا المتحمس والواعي"

رسالة جديدة، وجهتها سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، للشباب المشارك في المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي فعالياته منذ أيام، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت نصر، عبر حسابها الرسمي على خموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "فخورة بشبابنا المتحمس والواعي، وما طرحوه من أفكار وتوصيات وسط حوار راقي استمتعنا جميعا به، خلال يومي المؤتمر وما رأيناه من تكريم السيد الرئيس لنماذج من الشباب المتميز.. تحيا مصر"، مرفقة بصورة تجمعها بالسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعددا من الشباب المشاركين في الفعالية الوطنية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "مصر قوية بشبابها ووزيراتها.. تحيا مصر"، و"إحنا كمان فخورين بيكي جدا"، و"أنتم وجهة مصر المشرفة".

Advertisements

وانطلقت فعاليات المؤتمر السابع للشباب الثلاثاء الماضي، وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الإفتتاحية فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

حضر المؤتمر، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.