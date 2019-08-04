لاحقها حتى محل عطور.. آسيوي يتحرش بسيدة فور خروجها من محطة مترو في مترو

تعرضت آسيوية لتحرش من قِبل سائق أسيوي أيضًا، خلال تواجدهما بإحدى محطات المترو في دبي، حيث قرر الجاني ملاحقة السيدة وملامسة جسدها، حسبما أفاد موقع "الإمارات اليوم".

وبحسب أقوال السيدة خلال التحقيقات، فإن السائق كان يقف بجانب شخص آخر، وينظران إليها خلال تواجدها في عربة المترو تجاه محطة الفهيدي، ومن ثم قرر تعقبها وملامسة مناطق حساسة في جسدها، فور دخولها أحد محلات العطور.

Advertisements

وتابعت: "استغاثت بأحد أبناء بلادي الذي أبلغ الشرطة، وتم القبض على المتهم على الفور".

المتهم ينكر.. والكاميرات تُثبت العكس

وأكد شاهد من شرطة دبي، أنه انتقل إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وألقي القبض عليه، إلا أن الأخير نفى الاتهامات، داعيًا أنه لامسها دون قصد، إلا أن كاميرات المحل الخاصة، كانت قد رصدت الواقعة، التي أدانت الرجل، وأظهرت تعمده ملامستها.

ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.