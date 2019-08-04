أم تجلد طفليها لتناولهما طعام دون إذنها

أقدمت أمريكية تدعى لاتامارا تايلور، 31 عاما، على ضرب طفليها البالغين من العمر 6 و9 سنوات، بعد أن تناولا الـ"رافيولي"، أثناء وجودها في العمل، دون إذنها.

ونقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأم أخبرت طفليها قبل ذهابها إلى العمل، أنه عليهما الاتصال بها عندما يشعران بالجوع، وذلك ما فعله الطفلان بالفعل، لكنهما لم يتلقيا ردًا منها، ما اضطرهما لتناول الـ"رافيولي" الموجود بالمنزل.

وعادت الأم إلى المنزل، وعلمت بما فعله الطفلان، فأمسكت بسلك كهربائي وجلدتهما به، كعقاب على ما فعلوه، بعد أن سألت عمن فعلها منهما ليجيبا بأنهما أكلاها سويًا.

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وألقت السلطات القبض على الأم، وتواجه الآن تهمة الاعتداء والإساءة لطفليها وإهمالهما، بتركهما بمفردهما في المنزل.

وقالت السلطات، إن الأم تركت ولديها في المنزل بمفردها، 24 مايو الماضي، بينما ذهبت للعمل في الساعة 6 مساء، وعندما عادت عاقبتهما على تناولها الطعام، حيث أمسكت بسلك تمديد وبدأت في ضرب الضحيتين على الأرجل والفخذين والساقين.

وأوضحت السلطات، أنه تم تقييم الحالة الطبية للطفلين، وأجرى رجال الشرطة مقابلات معهما، فلاحظوا علامات الضرب التي تغطي جسديهما.

وكتب أحد الضباط في تقرير الشرطة: "ضربت المدعى عليها الضحايا بشكل ضار ومتعمد، وهو شكل غير مقبول من أشكال العقوبات البدنية، وتسببت أفعالها في ألم وإصابات للطفلين".