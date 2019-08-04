ريهام سعيد بكواليس أولى حلقاتها بعد الوعكة الصحية: "تقع وتقوم ومفيش حاجة تكسرك"

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد عبرت خلاله عن فرحتها بتعافيها من الوعكة الصحية التي مرت بها خلال الأيام الماضية.

"مفيش حاجة مستحيلة.. ربنا كبير وعظيم أوي" كلمات بدأت بها "سعيد" حديثها في الفيديو، الذي ظهرت خلاله وهي تعتلي سيارة ممسكة بـ ميكروفون قناة "الحياة" التي تقدم من خلالها برنامجها "صبايا".

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وأضافت: "في أي وقت تقع فيه تقدر تقوم وتبقى صامد، وتبتدي من جديد ومتخليش حاجة تكسرك ولا تهدك أبدا".

وتابعت: "ساعات كتير بتعدي أيام تتخيل أن الحياة انتهت.. مع أن ربنا بيقفل باب وبيفتح مليون باب تاني، بتكون بداية مش نهاية".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، تعود اليوم الأحد، في حلقة جديدة من برنامجها "صبايا" في العاشرة مساء، بعد توقفها إثر وعكة صحية مرت بها، الأيام الماضية، أجرت عملية إعادة بناء أنفها من جديد، بحسب ما ذكرته عبر حساباتها الرسمية.