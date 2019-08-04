بعد فيديوهات أحمد حسن وزينب.. طبيبة توضح "إزاي بتتحرك بعد الولادة مباشرة"

مقاطع مصورة لا تتخطى الـ10 دقائق، حاول خلالها "اليوتيوبر" أحمد حسن، وزوجته "زينب" توثيق أدق لحظات طفلتهما، التي لا يتعدى عُمرها شهرا، جلبت لهما شهرة واسعة، تصدرا من خلالها مُحركات البحث، لكن تسببت في تقديم كثيرين ببلاغات ضدهما، بتهمة استغلال الرضيعة، وأمر النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة في الواقعة.

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في عالم موازي للواقعة، التي أثارت الجدل عبر منصات الـ سوشيال ميديا، كان مظهر زينب، التي وضعت رضيعتها منذ أيام، هو محط أنظار السيدات، اللائي تساءلن عن سر نشاطها رغم ألم ومتاعب الحمل والوضع.

فتيات يتسألن عن الحالة الصحية بعد الولادة

"بعيدًا عن مشكلة بنتهم والبلاغات المُقدمة ضدهم، بس هي إزاي زينب لسة والدة مكملتش أسبوع وبتنزل وتروح وتيجي وتلبس وتمشي؟.. مش المفروض بتكون قاعدة في البيت لحد ما الجرح يلم؟".

سؤال طرحته إحدى الفتيات، على إحدى المجموعات السرية الخاصة بالفتيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متساءلة عن الحالة الصحية والمرضية للسيدات عقب الولادة قيصريًا، وكيف يمكنها تخطي الألم على الفور، والتحرك بسهولة.

الأمر الذي تفاعلت معه عدة سيدات، حيث ذهب البعض إلى أن بطلة المقاطع خضعت لعملية ولادة دون ألم، الأمر الذي ساعدها في التحرك بسهولة عقب أيام من الولادة.

في قال وجد البعض، إن بعض الحالات تتطلب الحركة، حتى تعطي للجرح الفُرصة للشفاء سريعًا.

على الجانب الآخر، استنكرت بعض السيدات الأمر، معبرات عن شدة ألم الولادة، وجرح فتح البطن، الأمر الذي يغلب على السيدات ويمنعهن من الحركة لعدة أيام سوى للضرورة القصوى.

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طبيبة تجيب

"ولادة بدون ألم لكن الحركة بالشكل ده غلط".. هكذا أوضحت الدكتورة نجوى حسن استشاري النساء والتوليد، لـ"هُن"، قائلة إن الولادة بدون ألم، تساعد السيدات عادًة على التحرك عقب العملية، بوقت قليل، مؤكدة أن الحركة غير مُستحبة.

وأضافت: "سهل يتحركوا بعد الولادة بدون ألم، لكن ده غلط، لأنهم بحاجة للراحة".

وتتم الولادة بدون ألم، عادًة من خلال التخدير الكُلي للحالة، من خلال استخدام حقن "الإيبيدورال"، التي يتم حقن السيدات بها بين عظام العمود الفقري.

مخاطر الولادة بدون ألم

يُوجب على الطبيب عمل الأشعة اللازمة للحالة، قبل التخدير والتأكد أنها لا تُعاني من أمراض أخرى قد تٌسبب لها آثارا جانبية.

موقع "mayoclinic" سلط الضوء على بعض المخاطر، التي جاءت على النحو التالي:

ضيق التنفس المفاجئ

ألم في الصدر

الشعور بالدوران و الدوخة

النبض السريع

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