الامارات | "أنجري بيردز2" ينطلق في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "أنجري بيردز2" ينطلق في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم العرض الأول الجزء الثاني من فيلم أنجري بيردز في صالات السينما بدبي، بينما تبدأ العروض بالمنطقة يوم الخميس المقبل.

وسيشهد الجزء الثاني من الفيلم تحول الطيور من أعداء إلى أصدقاء لمواجهة تهديد مشترك يُحيق بهم والتعاون لإنقاذ عالمهم.

Advertisements

وكما هي الحال في الجزء الأول، الذي حقق إيرادات استثنائية في شباك التذاكر، سيتم إطلاق نسخة مدبلجة باللغة العربية إلى جانب النسخة الإنجليزية من الفيلم، تؤدي فيها ريا أبي راشد صوت شخصية ماتيلدا.

ويشهد فيلم «ذا أنجري بيردز 2»، الذي أخرجه ثوروب فان أورمان، تطور العداوة بين الطيور والخنازير إلى بُعد جديد، في ظل ظهور خطر جديد يتهدد جزيرتيهم،. ويتفق الجميع على التغاضي عن خلافاتهم السابقة والتعاون لمواجهة التهديد المشترك والتحوّل من أعداء إلى أصدقاء للنجاح في هذه المهمة.

وقام جون كوهين بإنتاج النسخة الإنجليزية الفيلم الذي اعتمد على تقنية التحريك الحاسوبي والذي يضم أصوات نخبة من أبرز الممثلين مثل جيسون سوديكيس وجوش جاد وليزلي جونز وبيل هايدر ورايتشل بلوم وأوكوافينا وستيرلينج براون وإيوجينيو ديربز وداني ماكبرايد وبيتر دينكلاج وبيت ديفيدسون وزاك وودز ومايا رودلف وليل ريل هاوري ودوف كاميرون وتوني هيل ونيكي ميناج وبيك بينيت وبروكلين برينس وجوجو سيوا.