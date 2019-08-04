كل ما تريدين معرفته عن تركيب الأظافر الإكريليك.. نصائح وتحذيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعاني بعض النساء من ضعف وتكسر أظافرهن، ويلجأن لتركيب الأظافر الصناعية ومنها الإكريليك للحصول على مظهر أنيق وجذاب لليدين.

تستعرض لكِ خبيرة التجميل، زينة النجار، كل ما تريدين معرفته عن تركيب الأظافر الإكريليك، ونصائح هامة عليكِ اتباعها.

1-يجب تقشر الأظافر الطبيعية ثم توضع أظافر الاكريليك عن طريق مزيج بودرة بوليمر وسائل مونومر، ويوضع الخليط على الأظافر بالكامل، وبعد ذلك يتم بردها للحصول على الشكل والطول المناسبين.

2-يتم طلاء الأظافر بمناكير الجيل ثم توضع في مصابيح ذات أشعة فوق بنفسجية لتجف.

3-يفضل اختيار اللون المناسب للون بشرتكِ، والتأكد من حصولك على الشكل والمقاس الذي يناسب شكل وحجم يديكِ.

4-تتميز الاكريليك بقوتها وسماكتها، كما أن هذا النوع من الأظافر الصناعية يمكن أن يستمر معكى لمدة طويلة، تصل إلى شهر.

تحذيرات هامة قبل تركيب أظافر الإكريليك.

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-على الرغم من مميزات الأظافر الإكريليك، الا أنها تتسبب في ضعف الأظافر الطبيعية، وذلك نتيجة قلة كمية الأكسجين التي تصل إليها، وتؤدي مع الوقت الى تغير لون الأظافر الطبيعية أو ضمورها.

-المواد التي تستخدم في أظافر الإكريليك هي كيماوية ووجودها على الجلد قد يسبب الحساسية والالتهاب.

- تعد سبب رئيسي في تكون وتكاثر البكتيريا والفطريات على اليدين.

- الصمغ الخاص بلصق الإكريليك يؤدي الى إزالة الزيوت الطبيعية، وبالتالي يحدث تكسير للأظافر.

-من الممكن أن تسبب الأدوات المستخدمة في وضع أظافر الإكريليك انتقال العدوى والأمراض، لذلك ينصح التأكد أولًا من تعقمها.

- وفي حال اصطدام الظافر الإكليرك بجسم ما وانكساره، يتسبب ذلك أيضًا في خلع الظافر الطبيعي.

-يتم إزالتها من خلال نقعها بمادة الأسيتون لفترة تتجاوز العشر دقائق، ويسبب ذلك أضرار صحية عديدة على الجهاز التنفسي.