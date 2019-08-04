تغلب على حر أغسطس بالسفر.. إليك قائمة بأفضل الأماكن حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وموقع intrepidtravel، قائمة بأفضل الأماكن حول العالم لقضاء الإجازة خلال شهر أغسطس الذي يعتبر من أسخن شهور فصل الصيف في مصر لرطوبته المرتفعة، والتي تعطى شعورا أكبر بحرارة الجو، وتربعت على تلك القائمة أيسلندا و جزيرة نيوفاوندلاند لمحبي السفر حول العالم.. ولمعرفة القائمة طالع السطور التالية:

- أيسلندا

أيسلندا هي دولة جزرية أوروبية في شمال المحيط الأطلسي، وتتميز بمناخ معتدل خاصة خلال شهر أغسطس. ويمكنك الاستمتاع فيها بالمناظر الطبيعية الخلابة بالبحر ومشاهدة الحيتان. كما توفر عدد من الفنادق على رأسها Regent Holidays، وعدد من المتنزّهات على رأسها سكافتافيل بارك.

- جزيرة نيوفاوندلاند

جزيرة نيوفاوندلاند، هي مقاطعة في كندا تقع على الساحل الأطلسي للبلاد شمال شرق أمريكا الشمالية، يتميز مناخ نيوفندلاند بصفة عامة بالبرودة في الصيف ويطغى على الجزيرة مناخ قاري رطب، وذلك بتأثير البحر، وتتمتع بمناظر خلابة تجتاحها بشكل كبير، ويمكنك الاستمتاع فيه بالصيد، (يمكنك السفر إلى هناك عبر تورنتو أو هاليفاكس من العديد من مراكز الولايات المتحدة).

- اليونان

تقع دولة اليونان في جنوب شرق أوروبا، وتعد أحد أبرز الوجهات السياحية التي تستقطب الملايين في فصل الصيف، لأنها تتمتع بمعدل درجات حرارة ثابتة ومعتدلة بشكل عام.

يوجد بها مجموعة كبيرة من الفنادق مجهزة على أعلى مستوى وتوفر لزبائنها إطلالة ساحرة على البحر، حيث يمكنك ممارسة كل الرياضات البحرية مثل السباحة والتزحلق على المياه والغوص، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة الحدائق الطبيعية.

- ديفون

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توفر لك ديفون التي تقع في المنطقة الجنوبية الغربية في بريطانيا، وتعرف بكونها ثالث أكبر مقاطعة في البلاد، حالة خاصة من الاسترخاء والراحة وسط أجواء بسيطة تضم كوخ على البحر يطل على ميناء بريكسهام.

يسهل التنقل في ديفون، والتعرف على كافة مناطقها، حيث تحتوي مناطقها الداخلية على حديقة دارتمور الوطنية، وجانب من حديقة اكسمور، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي البرية التي تحتوي على عدد من المنازل ذات الطابع الفكتوري والجورجي القديم.

- جزر الكناري

يمكنك الحصول على إجازة مميزة في بعض الجزر، وتتكون جزر الكناري أساساً من أربع جزر كبرى رئيسية، تحيط بها عشرات الجزر الصغيرة المتناثرة حولها، واستكشاف المناظر الطبيعية البركانية الغريبة في لانزاروت، وهي تابعة لإسبانيا في المحيط الأطلسي.

تحتوي جزر الكناري على حديقة تيمانفايا الوطنية، وتوفر لنزلائها رحلات بالقوارب.

- البرازيل

تعتبر البرازيل من الأماكن الرائعة للاستمتاع بالأجواء المناخية المعتدله، من خلال قضاء بضعة أيام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قبل السفر إلى شلالات إجوازو واستكشافها من الجانب البرازيلي، ثم قضاء بضعة أيام أخرى في ريو دي جانيرو.

- لبنان

تتميز لبنان بأجواء مميزة خلال شهر أغسطس تجعلها مقصد الأوروبيون، تتمتع بالعمارة الرومانية القديمة والمناظر الطبيعية الجبلية الرائعة والمطاعم المتعددة، وقضاء بضعة أيام في بيروت إحدى أكبر عواصم البحر المتوسط، قبل زيارة جبيل وبعلبك لمشاهدة الآثار الرومانية والعثمانية والقرى الجبلية.