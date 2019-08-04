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جلسة تصوير جديدة أظهرت الروح الشبابية والأناقة التي تميزت بها المطربة المغربية سميرة سعيد، شاركت بها متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
اعتمدت جلسة التصوير على إبراز نشاط سميرة سعيد، وشعرها المنسدل الأكتاف والمكياج الذي أبرز ملامحها الأنثوية.
نالت الصور تعليقات كثير من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم: "منورة الغالية دايمًا جميلة"، "أجمل وأرق ديفا ربنا يديم عليكي الصحة"، و"يالله ما أجملك شو هالنظرات والجمال البديع يلي كله راحة وحب وبراءة".
يذكر أن المطربة المغربية سميرة سعيد ستشارك للمرة الأولى ضمن لجنة تحكيم "ذا فويس"، الذي يتم عرضه على شاشات "mbc مصر"، و"mbc العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر أنوثة وأناقة.. سميرة سعيد تشارك جمهورها جلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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