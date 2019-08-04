رفض مساعدتها.. أمريكية تنتقم من زوجها بوضع قائمة مشتريات تعجيزية

"3% من الحليب، فراولة خالية من البذور، حمص خالي من الدهون، قمح أبيض في صندوق أزرق، كريم غير مغذي، فحم دايت".. قائمة مشتريات بطلبات تعجيزية وضعتها أمريكية، تدعى كارين ألبريت"، للانتقام من زوجها الذي يظل مستلقيًا على الأريكة طوال اليوم ويرفض مساعدتها في أعمال المنزل.

شعرت الزوجة بانزعاج شديد من زوجها لذا أرسلته إلى البقالة مع قائمة تسوق خاصة، ووضعت هاتفها المحمول على وضع الصامت، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ونشرت كارين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا توضح خلاله ما قامت به مع زوجها، وحصد المنشور أكثر من 60 ألف تسجيل إعجاب، و17 ألف تعليق، بالإضافة لحوالي 51 ألف مشاركة منذ نشره على الإنترنت، حيث اعتادت القيام بالمقالب مع زوجها وتنشرها على المدونات المشهورة على الإنترنت، حتى أصبحت واحدة من أشهر المدونين على الإنترنت، لكنها تعترف أن زوجها رائع ومتعاون، وأن هذه الخدع تزيد من حبهما، وتقول مازحة إنها خدعته في الأساس لكي يتزوجها.

وعلقت إحدى الأمهات: "المشكلة أن زوجي يتصل بي بصرف النظر عما أرسله إليه في كل مرة"، وعلق آخر: "الحمد لله أنني لم أكن أشرب شيء عندما رأيت القائمة، وإلا كنت دمرت لوحة مفاتيح حاسوبي"، وأضاف ثالث: "لا أريد أن أكون وقحاً، ولكن هذا مضحك جداً".