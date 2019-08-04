الامارات | فاطمة أهلي تفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة "تدوير العجلة"

شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة أهلي تفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة "تدوير العجلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى فائزة كانت ترى نفسها غير محظوظة، ذهبت الجائزة النقدية الكبرى، خلال ختام النسخة الـ 22 من مفاجآت صيف دبي.

ونالت الإماراتية فاطمة أهلي الجائزة وقيمتها مليون درهم، بعد أن حظيت بفرصة الفوز بمسابقة «تدوير العجلة» التي استضافها سيتي سنتر مردف.

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وعبرت فاطمة عن فرحتها بالجائزة، مضيفة: «لطالما كنت أعتبر نفسي غير محظوظة، لكن هذه الجائزة الرائعة قد غيّرت رأيي. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في مثل هذه المسابقات وأنا سعيدة للغاية لأنني ربحت الجائزة الكبرى وهي مليون درهم».

يشار إلى أن سيتي سنتر مردف تعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لمنح المتسوقين فرصة لربح جوائز فورية خلال فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي الذي اختتم أول من أمس.