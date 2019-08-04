شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة أهلي تفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة "تدوير العجلة" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى فائزة كانت ترى نفسها غير محظوظة، ذهبت الجائزة النقدية الكبرى، خلال ختام النسخة الـ 22 من مفاجآت صيف دبي.
ونالت الإماراتية فاطمة أهلي الجائزة وقيمتها مليون درهم، بعد أن حظيت بفرصة الفوز بمسابقة «تدوير العجلة» التي استضافها سيتي سنتر مردف.
وعبرت فاطمة عن فرحتها بالجائزة، مضيفة: «لطالما كنت أعتبر نفسي غير محظوظة، لكن هذه الجائزة الرائعة قد غيّرت رأيي. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في مثل هذه المسابقات وأنا سعيدة للغاية لأنني ربحت الجائزة الكبرى وهي مليون درهم».
يشار إلى أن سيتي سنتر مردف تعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لمنح المتسوقين فرصة لربح جوائز فورية خلال فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي الذي اختتم أول من أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | فاطمة أهلي تفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة "تدوير العجلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.